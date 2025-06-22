Süper Lig ekibinde beklenmedik istifa: Sosyal medyadan kendisi açıkladı

Burak Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal. Önemli olan kırmadan, kırılmadan ayrılabilmek. Kasımpaşa camiası, gönlüm hep sizinle. Başarılar dilerim."