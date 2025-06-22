Süper Lig ekibinde beklenmedik istifa: Sosyal medyadan kendisi açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Bir hafta göreve devam edeceği açıklanan Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da geçtiğimiz hafta göreve devam edeceği açıklanan Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı.
Genç teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığın gerçekleştiğini duyurdu.
Burak Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal. Önemli olan kırmadan, kırılmadan ayrılabilmek. Kasımpaşa camiası, gönlüm hep sizinle. Başarılar dilerim."