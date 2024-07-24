Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu için geri sayım başladı. Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun açılış maçında Hatayspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe evinde Adana Demirspor, Beşiktaş deplasmanda Samsunspor ve Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Peki, ligler ne zaman başlıyor? Trendyol Süper Lig hangi gün başlayacak? İşte liglerin başlangıç tarihleri…

1 / 13 Trendyol Süper Lig’de yeni sezon için nefesler tutuldu.



2 / 13 Ligin 1. haftasında dört büyüklerin oynayacağı maçlar birçok futbolsever tarafından merak ediliyor.



3 / 13 Geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini ğöğüsleyen Galatasaray sezonu Hatayspor maçıyla açacak.



4 / 13 Jose Mourinho yönetiminde en büyük hedefli lig şampiyonluğu olan Fenerbahçe ise Adana Demirspor’u konuk edecek.

5 / 13 İmmobile, Paulista, Rafa Silva gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş ise Samsunspor deplasmanında üç puan arayacak.



6 / 13 Trabzonspor ise Sivasspor deplasmanına konuk olacak.



7 / 13 SÜPER LİG 2024-2025 SEZONU DERBİLERİ NE ZAMAN?

5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş 6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray 10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş 11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe 15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe 16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

8 / 13 Haftayı BAY geçen takım Kayserispor olacak.



9 / 13 Bu sezon 19 takım Süper Lig’de mücadele ederken alt ligden gelen takımlar Eyüpspor, Göztepe ve Bodrumspor oldu.

10 / 13 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Federasyon tarafından açıklamam takvime göre yeni sezon 9,10,11 ve 12 Ağustos’ta oynanacak maçlar ile başlayacak.



11 / 13 Süper Lig’de yeni sezonda her hafta bir takım haftaya bay geçerek dinlenecek.



12 / 13 Süper Lig’de 34. hafta sürecek ve ilk yarı 17 haftada tamamlanacak.

