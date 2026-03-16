Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu: Kadrodaki Fenerbahçeli isim dikkat çekti

Futbol istatistik sitesi Sofascore, Trendyol Süper Lig’de 26. haftanın en iyi 11’ini belirledi. Galatasaray ve Samsunspor’dan üçer oyuncu kadroya girerken, Fenerbahçe’nin mağlup olduğu haftada bir oyuncusunun listede yer alması dikkat çekti. Beşiktaş’tan da bir isim ilk 11’e seçildi. İşte Süper Lig'de haftanın kadrosu:
İrfan Can Eğribayat (Samsunspor) 7.6 puan
Davinson Senchez (Galatasaray) 7.6 puan
Lubomir Satka (Samsunspor) 7.7 puan
Wilfried Singo (Galatasaray) 9 puan
Matteo Guendouzi (Fenerbahçe) 8 puan
Antoine Makoumbou (Samsunspor) 9 puan
Ianis Hagi (Alanyaspor) 8 puan
Orkun Kökçü (Beşiktaş) 8.6 puan
Yunus Akgün (Galatasaray) 8.2 puan
Jackson Muleka (TÜMOSAN Konyaspor) 7.9 puan
Mohamed Bayo (Gaziantep FK) 9 puan
Haftanın 11'inin sahaya dizilişi