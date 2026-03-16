Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu: Kadrodaki Fenerbahçeli isim dikkat çekti

Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu: Kadrodaki Fenerbahçeli isim dikkat çekti

12:4016/03/2026, Pazartesi
G: 16/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbol istatistik sitesi Sofascore, Trendyol Süper Lig’de 26. haftanın en iyi 11’ini belirledi. Galatasaray ve Samsunspor’dan üçer oyuncu kadroya girerken, Fenerbahçe’nin mağlup olduğu haftada bir oyuncusunun listede yer alması dikkat çekti. Beşiktaş’tan da bir isim ilk 11’e seçildi. İşte Süper Lig'de haftanın kadrosu:

İrfan Can Eğribayat (Samsunspor) 7.6 puan


Davinson Senchez (Galatasaray) 7.6 puan

Lubomir Satka (Samsunspor) 7.7 puan


Wilfried Singo (Galatasaray) 9 puan

Matteo Guendouzi (Fenerbahçe) 8 puan

Antoine Makoumbou (Samsunspor) 9 puan

Ianis Hagi (Alanyaspor) 8 puan

Orkun Kökçü (Beşiktaş) 8.6 puan

Yunus Akgün (Galatasaray) 8.2 puan

Jackson Muleka (TÜMOSAN Konyaspor) 7.9 puan

Mohamed Bayo (Gaziantep FK) 9 puan

Haftanın 11'inin sahaya dizilişi

#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
