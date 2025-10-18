Süper Lig’de herkes onun fanı oldu: Son zamanların en çok konuşulan yıldızı!

Süper Lig'in yükselen yıldızı, performansıyla rakip takım taraftarlarını kıskandırıyor.
Trabzonspor'un 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulaï, sezon başından beri sergilediği istikrarlı oyunla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Henüz 19 yaşında olmasına rağmen, orta sahada adeta bir maestro gibi top sürüyor, rakipleri hipnotize ediyor.
Oulai çıktığı maçlarda yüzde 88'lik pas isabeti yakaladı. Pas yüzdesinin başarı oranı hücum bölgesinde ise yüzde 84.
Sosyal medyada rakip taraftarlardan da olumlu yorumlar alan genç yıldız bordo-mavili formayla çıktığı 3. maçında 2. asistini kaydetti.
Oulaï ligin 9. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında gösterdiği performans ile taraftarın bir kez daha gönlünü kazandı.