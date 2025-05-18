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Şampiyonluk parası belli oldu: Galatasaray ligi zirvede bitirirse ne kadar para alacak?

Şampiyonluk parası belli oldu: Galatasaray ligi zirvede bitirirse ne kadar para alacak?

Haber Merkezi
12:0918/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'de haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray, bugün sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçında 1 puan alırsa bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Peki Galatasaray şampiyonluk sonrası ne kadar para kazanacak? Süper Lig'de şampiyon olan ne kadar para alıyor? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Galatasaray, bu sezonun en önemli maçlarından birinde bugün sahasında Kayserispor'u konuk edecek. 

Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren sarı-kırmızlılar, sahadan 1 puanla dahi ayrılması durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyecek.

Teknik direktör Okan Buruk’la birlikte üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşmış olacak.

Sarı-kırmızılılar, böylece formasına 5. yıldızı takma hakkını da kazanacak.

Galatasaray şampiyonluk sonrası ne kadar para kazanacak? Süper Lig'de şampiyon olan ne kadar para alıyor?

Gazeteci Fırat Günayer'in haberine göre rakamlar şu şekilde:

Süper Lig'de şampiyon olan takıma 71.1 milyon TL ödül veriliyor. Bu rakam 1.6 milyon euro civarına denk geliyor.

Galatasaray şampiyon olması halinde bu rakamı kazanacak.

Dünyanın en gözde liglerinden birisi olan İngiltere Premier Lig'de ise şampiyonluk ödülü 176 milyon sterlin. O da 208 milyon euroya denk geliyor. Ayrıca Premier Lig'de düşen takımlar ise 100 milyon euro civarında bir para alıyor.

Süper Lig'de ikinci ise 56.9 milyon TL alacak. Yani 1.3 milyon euro civarında bir ödeme alacak.

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