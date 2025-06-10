Süper Lig’de sezona damga vurmuştu: Okan Buruk ve Solskjaer onu istiyor!

Banza, Trabzonspor’da geçirdiği sezonda 37 maçta 22 gol ve 6 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Simon Banza’nın Braga ile sözleşmesi 30 Haziran 2027’de sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak değerlendiriliyor.



