Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig’de şok ayrılık: Herkes uyurken karar verildi, resmi açıklama gece yarısı geldi!

Süper Lig’de şok ayrılık: Herkes uyurken karar verildi, resmi açıklama gece yarısı geldi!

09:1514/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, Antalyaspor yenilgisi sonrası radikal bir karara imza attı. Kırmızı-beyazlı kulüp, resmi duyuruyu sabaha karşı 03.27'de yaparak Alman hocanın görevine son verdiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor'a 3-1 yenilen Samsunspor'da, gece yarısı 03.00 sıralarında flaş bir karar alındı. 


Süper Lig'de son üç ayda sadece bir galibiyet elde edebilen kırmızı beyazlılarda, teknik direktör Thomas Reis ile yolların ayrıldığı duyuruldu.


Samsunspor'un resmi sosyal medya hesabından saat 03.27'de Alman teknik adamın ayrılığıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"2024/2025 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında takımımızı lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Teknik Direktörümüz Thomas Reis ile vedalaşıyoruz.


Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur.

Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

Temmuz 2024'te göreve başladığı Karadeniz ekibinin başında 72 maça çıkan Reis, 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.


#Samsunspor
#Thomas Reis
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro detayı ilmek ilmek işlendi! TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...