Süper Lig’de şok ayrılık: Herkes uyurken karar verildi, resmi açıklama gece yarısı geldi!

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, Antalyaspor yenilgisi sonrası radikal bir karara imza attı. Kırmızı-beyazlı kulüp, resmi duyuruyu sabaha karşı 03.27'de yaparak Alman hocanın görevine son verdiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor'a 3-1 yenilen Samsunspor'da, gece yarısı 03.00 sıralarında flaş bir karar alındı.
Süper Lig'de son üç ayda sadece bir galibiyet elde edebilen kırmızı beyazlılarda, teknik direktör Thomas Reis ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Samsunspor'un resmi sosyal medya hesabından saat 03.27'de Alman teknik adamın ayrılığıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:
"2024/2025 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında takımımızı lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Teknik Direktörümüz Thomas Reis ile vedalaşıyoruz.
Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur.
Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."
Temmuz 2024'te göreve başladığı Karadeniz ekibinin başında 72 maça çıkan Reis, 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.