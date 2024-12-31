Süper Lig’de yılın altın 11’i belli oldu

FORVET: MAURO ICARDI

Galatasaray'da iki sezonda sergilediği performansla ikon haline gelen Mauro Icardi de yılın altın ilk 11'inde yer alıyor. Geçen sezon Beşiktaş maçında sakatlanmasının ardından sezonu, kendi ifadesiyle, "Yüzde ellimle tamamladım" diyen Arjantinli futbolcu, şampiyonlukla birlikte gol krallığı sevinci (25 gol) de yaşamıştı. Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçında (Fenerbahçe U19 takımı ile çıktı) 50. saniyede fileleri havalandıran Icardi, derbi tarihindeki en erken golü de atarak tarihe geçmeyi başarmıştı. (Icardi'nin bu rekoru Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa'da 21. saniyede fileleri havalandıran Ciro Immobile tarafından kırıldı) Galatasaray'da bu sezon 14 maçta süre bulan Icardi, 6 gol attı ve 2 asist yaptı. Tottenham ile oynadığı maçta sakatlanan ve ameliyat olan Icardi'nin sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor. 31 yaşındaki futbolcu, tedaviye vereceği cevaba göre ligin son haftalarında da süre bulabilir.