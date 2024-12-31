Süper Lig’de yılın altın 11’i belli oldu

Süper Lig’de 2024 yılı altın ilk 11’i belli oldu. Listede 6 Galatasaraylı 5 Fenerbahçeli yıldız yer aldı. İşte yılın altın 11’i…
Sporx'in haberine göre 2024 yılı altın 11'i şu şekilde;
KALECİ: DOMINIK LIVAKOVIC
Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Dominik Livakovic'in sarı-lacivertlilerdeki kariyeri soru işaretleriyle başlasa da Livakovic, ilerleyen süreçte kalitesini ortaya koydu. Özellikle geçen sezonun ikinci yarısında Sandro Zufic'in kaleci antrenörlüğü görevine gelmesiyle yükselişe geçen Hırvat eldiven, Olympiakos ile oynanan Konferans Ligi çeyrek finalinde iki penaltı kurtarmasına rağmen turu getiremedi. 29 yaşındaki file bekçisi, yeni sezona da oldukça iyi başladı. Livakovic, performansıyla teknik heyet ve taraftarlarına güven verdi.
SAĞ BEK: KAAN AYHAN
Galatasaray'da Sacha Boey'un geçen sezonun devre arasında satılmasının ardından sağ bekin yeni sahibi Kaan Ayhan oldu. Milli futbolcu, asıl mevkisi olmamasına rağmen performansıyla büyük beğeni topladı. Sakatlığı olmasına rağmen sezonu tamamlayan Kaan Ayhan, şampiyonlukta da büyük pay sahibi oldu. 2023-2024 sezonunun sona ermesinin ardından A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda da mücadele eden 300 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. Sağ bekin yanı sıra orta saha ve stoperde de forma giyebilen ve takımın kaptanlarından biri olan deneyimli oyuncu, teknik direktörü Okan Buruk'un jokerlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
STOPER: DAVINSON SANCHEZ
Galatasaray'da savunmanın patronu Davinson Sanchez. Sarı-kırmızılıların, yokluğunda büyük sorun yaşadığı Kolombiyalı savunma oyuncusu teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Bu sezon 17 maçta süre bulan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 gol, 1 asistle takımına 3 gollü skor katkısı da verdi.
STOPER: ALEXANDER DJIKU
Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Alexander Djiku, teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden biri olmuştu. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kaldığı dönemde Fenerbahçe'nin çok aradığı isimlerden biri olan Djiku, bu sezon sakatlık da yaşasa da Mourinho'nun da önemli kozlarından biri olmayı başardı. Fenerbahçe'de taraftarın en çok güvendiği isimlerden biri olan Djiku, bu sezon 20 maçta süre buldu.
SOL BEK: FERDİ KADIOĞLU
Fenerbahçe'de geçen sezon ligde 99 puan toplamasında en çok katkı sağlayan isimlerden biri Ferdi Kadıoğlu olmuştu. Sol kanatta Dusan Tadic ile birlikte iyi bir uyum yakalayan Ferdi, bu performansının karşılığını da hayali olan Premier Lig'e giderek aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, "Harika bir oyuncu" kaybettik dediği Ferdi Kadıoğlu, yaz transfer döneminde Brighton'a imza attı. Fenerbahçe, milli oyuncunun transferinden 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak.
ORTA SAHA : LUCAS TORREIRA
Galatasaray'a imza attığı günden bu yana durmayan bir dinamo Lucas Torreira... Sakatlık ve performans sorunu yaşamayan Uruguaylı orta saha oyuncusu, Okan Buruk ve taraftarların en çok güvendiği isimlerin başında yer alıyor. Galatasaray'ın kazandığı son iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 1 gol attı ve 5 asist yaptı.
ORTA SAHA : FRED
Fenerbahçe'nin orta sahadaki oyun aklı Fred. Özellikle İsmail Kartal döneminde ortaya koyduğu oyunla fark yaratan ve yokluğu çok aranan Brezilyalı yıldız, bu sezon kısa süreli bir düşüş yaşasa da kaldığı yerden devam ediyor. Mourinho'nun da ilk 11'e ilk olarak yazdığı isimlerden biri olan Fred, bu sezon 20 maçta 4 gol 5 asistle skor anlamında da önemli katkı verdi.
SOL AÇIK: DUSAN TADIC
Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, geçen sezon İsmail Kartal ile birlikte ağırlıklı olarak sol kanatta forma giymesinin ardından bu sezon Jose Mourinho ile birlikte sağ kanada geçti. Sezona sağ kanatta başlayan Tadic, kısa sürede bu pozisyona da adapte olmasının ardından kalitesini ortaya koydu. Sağ kanadın ardından 10 numara da görev yapan Dusan Tadic, bu sezon 26 maçta 8 gol, 11 asistlik katkı verdi.
OFANSİF ORTA SAHA: MERTENS
Galatasaray'a 2022 yazında 2 yıllık imza atan Dries Mertens, performansıyla kulüp efsanesi haline geldi. Galatasaray ile sözleşmesi 2024'te biten ve futbolu bırakması beklenen Belçikalı yıldız, sarı-kırmızılılar ile sözleşmesini uzattı ve futbola devam kararı aldı. Kendisi kadar oğlu Ciro da tribünlerin sevgilisi olan Mertens, son iki yıldaki şampiyonluklarda büyük pay sahibi oldu. 37 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 25 maçta 5 gol attı ve 12 asist yaptı.
SAĞ AÇIK: BARIŞ ALPER YILMAZ
Galatasaray'da son iki sezonun belki de en büyük yıldızlarından biri Barış Alper Yılmaz. Orijinal mevkisi kanat olmasına rağmen bekte ve santrfor hattında da görev yapabilen milli futbolcu, Galatasaray iskeletinin önemli isimlerinden biri haline geldi. Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından adı transferle de anılan Barış Alper, bu sezon çıktığı 24 maçta 9 gol attı ve 1 asist yaptı.
FORVET: MAURO ICARDI
Galatasaray'da iki sezonda sergilediği performansla ikon haline gelen Mauro Icardi de yılın altın ilk 11'inde yer alıyor. Geçen sezon Beşiktaş maçında sakatlanmasının ardından sezonu, kendi ifadesiyle, "Yüzde ellimle tamamladım" diyen Arjantinli futbolcu, şampiyonlukla birlikte gol krallığı sevinci (25 gol) de yaşamıştı. Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçında (Fenerbahçe U19 takımı ile çıktı) 50. saniyede fileleri havalandıran Icardi, derbi tarihindeki en erken golü de atarak tarihe geçmeyi başarmıştı. (Icardi'nin bu rekoru Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa'da 21. saniyede fileleri havalandıran Ciro Immobile tarafından kırıldı) Galatasaray'da bu sezon 14 maçta süre bulan Icardi, 6 gol attı ve 2 asist yaptı. Tottenham ile oynadığı maçta sakatlanan ve ameliyat olan Icardi'nin sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor. 31 yaşındaki futbolcu, tedaviye vereceği cevaba göre ligin son haftalarında da süre bulabilir.