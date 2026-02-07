Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu: Üç yeni transfer kadroda

Süper Lig’de 2025-26 sezonu kış transfer ve tescil dönemi sona erdi. Transfer perdesinin kapanmasının ardından ligin en değerli 11’i güncellendi. Üç yeni transferin dahil olduğu listede Galatasaray’dan 6, Beşiktaş ve Fenerbahçe’den 2’şer, Trabzonspor’dan ise 1 futbolcu yer aldı. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü transferi N'Golo Kante, 4,5 milyon euroluk değeriyle kadro dışında kaldı. İşte Transfermarkt verilerine göte Süper Lig'in en değerli isimleri:
Andre Onana (Trabzonspor): 15 milyon euro
Wilfried Singo (Galatasaray): 28 milyon euro
Davinson Sanchez (Galatasaray): 18 milyon euro
Emmanuel Agbadou (Beşiktaş): 18 milyon euro
Archie Brown (Fenerbahçe): 10 milyon euro
Matteo Guendouzi (Fenerbahçe): 28 milyon euro
Orkun Kökçü (Beşiktaş): 25 milyon euro
Yunus Akgün (Galatasaray): 17 milyon euro
Leroy Sane (Galatasaray): 23 milyon euro
Noa Lang (Galatasaray): 25 milyon euro
Victor Osimhen (Galatasaray): 75 milyon euro
En değerli 11'in sahaya dizilişi