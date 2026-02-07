Yeni Şafak
Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu: Üç yeni transfer kadroda

Selman Ağrıkan
10:057/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
Süper Lig’de 2025-26 sezonu kış transfer ve tescil dönemi sona erdi. Transfer perdesinin kapanmasının ardından ligin en değerli 11’i güncellendi. Üç yeni transferin dahil olduğu listede Galatasaray’dan 6, Beşiktaş ve Fenerbahçe’den 2’şer, Trabzonspor’dan ise 1 futbolcu yer aldı. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü transferi N'Golo Kante, 4,5 milyon euroluk değeriyle kadro dışında kaldı. İşte Transfermarkt verilerine göte Süper Lig'in en değerli isimleri:

Andre Onana (Trabzonspor): 15 milyon euro

Wilfried Singo (Galatasaray): 28 milyon euro

Davinson Sanchez (Galatasaray): 18 milyon euro

Emmanuel Agbadou (Beşiktaş): 18 milyon euro

Archie Brown (Fenerbahçe): 10 milyon euro

Matteo Guendouzi (Fenerbahçe): 28 milyon euro

Orkun Kökçü (Beşiktaş): 25 milyon euro

Yunus Akgün (Galatasaray): 17 milyon euro

Leroy Sane (Galatasaray): 23 milyon euro

Noa Lang (Galatasaray): 25 milyon euro

Victor Osimhen (Galatasaray): 75 milyon euro

En değerli 11'in sahaya dizilişi

