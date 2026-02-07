Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu: Üç yeni transfer kadroda

Süper Lig’de 2025-26 sezonu kış transfer ve tescil dönemi sona erdi. Transfer perdesinin kapanmasının ardından ligin en değerli 11’i güncellendi. Üç yeni transferin dahil olduğu listede Galatasaray’dan 6, Beşiktaş ve Fenerbahçe’den 2’şer, Trabzonspor’dan ise 1 futbolcu yer aldı. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü transferi N'Golo Kante, 4,5 milyon euroluk değeriyle kadro dışında kaldı. İşte Transfermarkt verilerine göte Süper Lig'in en değerli isimleri:

1 /12 Andre Onana (Trabzonspor): 15 milyon euro

2 /12 Wilfried Singo (Galatasaray): 28 milyon euro

3 /12 Davinson Sanchez (Galatasaray): 18 milyon euro

4 /12 Emmanuel Agbadou (Beşiktaş): 18 milyon euro

5 /12 Archie Brown (Fenerbahçe): 10 milyon euro

6 /12 Matteo Guendouzi (Fenerbahçe): 28 milyon euro

7 /12 Orkun Kökçü (Beşiktaş): 25 milyon euro

8 /12 Yunus Akgün (Galatasaray): 17 milyon euro

9 /12 Leroy Sane (Galatasaray): 23 milyon euro

10 /12 Noa Lang (Galatasaray): 25 milyon euro

11 /12 Victor Osimhen (Galatasaray): 75 milyon euro