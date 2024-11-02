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Tamam mı devam mı? Muslera kararını verdi

Tamam mı devam mı? Muslera kararını verdi

14:552/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
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Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Uruguaylı tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, kararını verdi. İşte sarı-kırmızılıların merakla beklediği o karar...

Galatasaray'da 13 yılı aşkın süredir forma giyen Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılılarda kalıp kalmayacağı merak konusuydu.

Teknik direktör Okan Buruk, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 38 yaşındaki Muslera için "Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Geçen sene de ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var" ifadelerini kullanmıştı.

Muslera ise Beşiktaş derbisinin ardından geleceğiyle ilgili soruya dikkat çeken bir cevap vermiş ve "Bazı sohbetlerin özel tutulması gerekiyor" demişti.

Öte yandan Fernando Muslera'nın kariyeriyle ilgili kesin kararını verdiği belirtildi.

Milliyet'in haberine göre Muslera sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. 38 yaşındaki eldivenin bu kararı yönetime ilettiği belirtildi.

Kariyerini Galatasaray formasıyla noktalama kararı alan Fernando Muslera'nın futbolu bırakmasının ardından yöneticiliğe soyunacağı haber detayında yer aldı.

Hatırlanacağı üzere Fernando Muslera, Uruguay 3. lig ekiplerinden Sportivo Bella Italia'yı satın almıştı.

Muslera, Galatasaray forması altında 7'si Süper Lig olmak üzere toplam 17 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

#Fernando Muslera
#Galatasaray
#Süper Lig

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