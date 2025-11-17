Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tedesco Fenerbahçeli iki oyuncuyu kesinlikle istemiyor: Teklifler değerlendirilecek

Tedesco Fenerbahçeli iki oyuncuyu kesinlikle istemiyor: Teklifler değerlendirilecek

18:0717/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda çalışmalar başladı. İki futbolcunun satılmasını isteyen Tedesco'nun takımda görmek istemediği oyuncular belli oldu.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelişi sonrası çıkışa geçen Fenerbahçe oynadığı son 9 karşılaşmada 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

İtalyan teknik adamın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertli yönetim, ara transferde alınacak oyuncuların yanı sıra gönderilecek isimler için de çalışmalarını sürdürüyor.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Domenico Tedesco iki futbolcunun biletini kesti.

Ognjen Mimovic ve Omar Fayed, Domenico Tedesco'nun planları arasında yer almıyor. Pafos'a kiralanan Mimovic ve Arouca'da kiralık oynayan Omar Fayed için gelecek teklifler değerlendirilecek.

#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Ognjen Mimovic
#Omar Fayed
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOBB Nefes Kredisi ikinci paket başvuruları başlıyor: 1,5 milyon TL destek nasıl alınır, kimler yararlanabilir? İşte TOBB nefes kredisi başvurusu ve şartları