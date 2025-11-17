Tedesco Fenerbahçeli iki oyuncuyu kesinlikle istemiyor: Teklifler değerlendirilecek

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda çalışmalar başladı. İki futbolcunun satılmasını isteyen Tedesco'nun takımda görmek istemediği oyuncular belli oldu.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelişi sonrası çıkışa geçen Fenerbahçe oynadığı son 9 karşılaşmada 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
İtalyan teknik adamın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertli yönetim, ara transferde alınacak oyuncuların yanı sıra gönderilecek isimler için de çalışmalarını sürdürüyor.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Domenico Tedesco iki futbolcunun biletini kesti.
Ognjen Mimovic ve Omar Fayed, Domenico Tedesco'nun planları arasında yer almıyor. Pafos'a kiralanan Mimovic ve Arouca'da kiralık oynayan Omar Fayed için gelecek teklifler değerlendirilecek.