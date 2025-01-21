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TFF 2 hakemin ipini çekti: Süper Lig'den Amatör Lig'e düşürüldü

TFF 2 hakemin ipini çekti: Süper Lig'den Amatör Lig'e düşürüldü

Haber Merkezi
15:5421/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) almış olduğu bir karar ortaya çıktı. Süper Lig'de görev yapan iki hakemin, klasmanları düşürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 2 hakem hakkında almış olduğu bir karar ortaya çıktı.

TFF, resmi olarak 2 hakemin klasmanının düşürüldüğünü resmi site üzerinden güncelledi.

Atletik testlerde başarılı olamayan 2 hakem, artık Süper Lig'de görev yapamayacak.

Gazeteci Tahir Kum'un haberi şu şekilde:

"İki dönem öncesinin FIFA hakemiydi. O artık klasman hakemi. Hem sezon başı hem de ocak koşusunda başarısız olan Erkan Özdamar alt klasmana düşürüldü Bundan sonra 2. Lig ve 3. Lig maçlarında görev alacak."


"Özdamar birkaç hafta öncesine kadar şampiyonluk yarışını ilgilendiren maçlarda görev almıştı."

"Sezon başındaki ağustos ayı Atletik Testte başarısız olan ve uzun süre rapor alarak koşulara katılmayan Yaşar Kemal Uğurlu, dün yapılan gecikmeli ocak ayı Atletik Testinde başarısız olmuş olacak ki, iki testte başarısız olduğu için düşürüldü."

"Klasman Hakemliği için yaşı tutmadığı için (klasman hakemi en fazla 40 yaşında olabilir) doğrudan il hakemliğine yani amatör hakemliğe düşürüldü."

#TFF
#Erkan Özdamar
#Yaşar Kemal Uğurlu

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