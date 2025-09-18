TFF'den Fenerbahçe'ye jet yanıt: 'Hesap zamanı'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün Riva Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşecek. Bu görüşme öncesinde Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı bir açıklamaya TFF'den yanıt geldi.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçına hakem kararları damga vurmuştu.
Bu maç sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, saat 16.00’da Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva tesislerine gidecektir" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca kulübün sosyal medya hesabından, dünkü maçın görüntüleri paylaşılarak, 'Hesap zamanı' başlığı atıldı.
TFF'den konuyla ilgili yanıt geldi. TFF'den yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Göreve geldiğimiz günden bu yana, Türk futbolunu tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, tüm paydaşlarımıza eşit mesafede yaklaşarak yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza devam etmekteyiz. Her fırsatta, diyaloga açık olduğumuzu ve kapımızın tüm kulüplerimize ardına kadar açık olduğunu defalarca ifade ettik.
Bu çerçevede, ülkemizin köklü kulüplerinden Fenerbahçe’nin randevu talebine de, bugüne kadar tüm kulüplerimize olduğu gibi aynı anlayışla olumlu yaklaşılmış ve kapımızın açık olduğu ifade edilmiştir.
Bununla birlikte, üzülerek görüyoruz ki, kulübün resmi internet sitesinde “hesap zamanı” ifadesiyle yapılan açıklamanın, futbolumuzda ihtiyaç duyduğumuz diyalog ortamına katkı sağlamayacağını özellikle vurgulamak isteriz.
Federasyonumuzun bir “hesap verme makamı” değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."