TFF'den resmi açıklama geldi: Süper Kupa finali öncesinde flaş gelişme

Haber Merkezi
11:438/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde TFF'den önemli bir açıklama geldi.

Süper Kupa finalistleri belli oldu ve Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Mücadele 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Bu karşılaşma öncesinde TFF'den önemli bir açıklama geldi.

TFF, Süper Kupa finali öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun yarın ortak basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe, Galatasaray ile ortak basın toplantısına çıkmama kararı almıştı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin ortak basın toplantısı 9 Ocak Cuma günü (yarın) Riva'da düzenlenecek."

"Her iki takımın teknik direktörü ve kaptanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek basın toplantısı Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak."

