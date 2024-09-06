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Spor

Tolgay Arslan Japonya’ya damga vurdu: 7 gol 1 asist!

11:03 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 11:03 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Bir dönem Süper Lig’de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan Japonya’ya damga vurdu. Kariyerini Sanfrecce Hiroshima takımında sürdüren 34 yaşındaki yıldız Tokyo ile oynanan son maçta hat-trick yaptı. Detaylar haberimizde.

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Kariyerini Japonya'da sürdüren Tolgay Arslan performansı ile ülkeye damga vuruyor.

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Bu yaz Avustralya takımlarından Melbourne City'den ayrılarak Japonya'nınn Sanfrecce Hiroshima takımına transfer olan Tolgay Arslan, attığı gollerle futbol hayatının en iyi sezonlarından birini geçiriyor.


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34 yaşındaki orta saha oyuncusu Sanfrecce Hiroshima'nın ligde geçen hafta Tokyo'yu 3-2 yendiği maçta hat-trick yaptı.

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Lig kupasında da galibiyeti getirdi ve takımı ile 7 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı.



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Kariyerinde daha önce Hamburg, Beşiktaş, Fenerbahçe, Udinese ve Melbourne City formaları giyen Tolgay Arslan bu sezon çıktığı 37 maçta 21 gol atıp 8 asist yaptı.

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Tolgay'ın güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro.

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Tolgay Arslan kimdir?


Tolgay Arslan, Türk asıllı Alman profesyonel futbolcudur. 16 Ağustos 1990'da Almanya'nın Paderborn şehrinde doğmuştur.



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Tolgay Arslan, futbol hayatına Almanya'da başlamış ve Borussia Dortmund altyapısında yetişmiştir.

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Daha sonra çeşitli Alman takımlarında forma giydikten sonra Türkiye'ye dönerek Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde oynamıştır. 

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Kariyerinde bir süre de İngiltere'de Hamburg forması giymiştir. Son olarak Japonya'nın Sanfrecce Hiroshima takımında top koşturmaktadır.

#Tolgay Arslan
#Japonya
#Sanfrecce Hiroshima
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