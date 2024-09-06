Tolgay Arslan Japonya’ya damga vurdu: 7 gol 1 asist!

Bir dönem Süper Lig’de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan Japonya’ya damga vurdu. Kariyerini Sanfrecce Hiroshima takımında sürdüren 34 yaşındaki yıldız Tokyo ile oynanan son maçta hat-trick yaptı. Detaylar haberimizde.

1 / 10 Kariyerini Japonya'da sürdüren Tolgay Arslan performansı ile ülkeye damga vuruyor.

2 / 10 Bu yaz Avustralya takımlarından Melbourne City'den ayrılarak Japonya'nınn Sanfrecce Hiroshima takımına transfer olan Tolgay Arslan, attığı gollerle futbol hayatının en iyi sezonlarından birini geçiriyor.



3 / 10 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Sanfrecce Hiroshima'nın ligde geçen hafta Tokyo'yu 3-2 yendiği maçta hat-trick yaptı.

4 / 10 Lig kupasında da galibiyeti getirdi ve takımı ile 7 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı.





5 / 10 Kariyerinde daha önce Hamburg, Beşiktaş, Fenerbahçe, Udinese ve Melbourne City formaları giyen Tolgay Arslan bu sezon çıktığı 37 maçta 21 gol atıp 8 asist yaptı.

6 / 10 Tolgay'ın güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro.

7 / 10 Tolgay Arslan kimdir?

Tolgay Arslan, Türk asıllı Alman profesyonel futbolcudur. 16 Ağustos 1990'da Almanya'nın Paderborn şehrinde doğmuştur.





8 / 10 Tolgay Arslan, futbol hayatına Almanya'da başlamış ve Borussia Dortmund altyapısında yetişmiştir.

9 / 10 Daha sonra çeşitli Alman takımlarında forma giydikten sonra Türkiye'ye dönerek Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde oynamıştır.