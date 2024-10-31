Tottenham'a Galatasaray maçı öncesi şok: Üç futbolcu sakatlandı

Tottenham'a UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi kötü haber geldi. İngiliz ekibinde üç futbolcu Manchester City maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
İngiltere Kupası son 16 turu karşılaşmasında Tottenham sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi.
Tottenham rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Timo Werner ve 25. dakikada Sarr kaydetti. City'in golünü 45+4. dakikada Nunes attı.
İngiliz ekibine Galatasaray maçı öncesi üç futbolcudan kötü haber geldi.
Manchester City maçında Van de Ven, Romero, ve Werner sakatlanarak maça devam edemedi.
Sakatlanan üç futbolcunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.