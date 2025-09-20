Trendyol Süper Lig 6. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep FK’yı konuk edecek. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Trabzonspor'da cezalı Okay Yokuşlu ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Bouchouari, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Gaziantep FK'de ise sakatlıkları bulunan Boateng, Mbakata ve Ali Ablak Trabzonspor'a karşı sahada yer almayacak. Bayo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Peki, Trabzonspor - Gaziantep FK ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Trabzonspor - Gaziantep FK maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Murat Tuğberk Curbay üstlenecek.

Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takımın 10 puanı bulunuyor.

Süper Lig'de 3 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Gaziantep FK ise 9 puana sahip.



Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmedi.



Bordo-mavili ekip, ligde yedinci sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 13'üncü karşılaşmasına çıkacak. Bugüne dek oynanan 12 maçın 8'ini Trabzonspor kazandı, 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 26 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında 6 maçta da galip gelerek rakibine puan şansı tanımadı.



Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda 1-0, 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 3-2, 2023-2024 sezonunda 4-2, geçen sezon da 3-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılmayı başardı.



Karadeniz ekibi, bu maçlarda 18 gol atarken 7 gol yedi.



Teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımın başına geçmesiyle çıkış yakalayan Gaziantep FK, son üç maçını da kazandı.



Süper Lig'in ilk 2 haftasında da Galatasaray ve Konyaspor'a mağlup olan kırmızı-siyahlılar, sırasıyla Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor'u yenerek 9 puan topladı.



TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇINDA SAKAT VE CEZALILAR KİMLER? Trabzonspor'da cezalı Okay Yokuşlu ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Bouchouari, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Gaziantep FK'de ise sakatlıkları bulunan Boateng, Mbakata ve Ali Ablak Trabzonspor'a karşı sahada yer almayacak. Bayo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.