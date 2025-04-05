Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi şok sakatlık: Forma giyemeyecek!

Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi şok sakatlık: Forma giyemeyecek!

14:055/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trabzonspor’un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Cham, sakatlığı nedeniyle yarınki Fenerbahçe maçında sahada olamayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, Cham’in sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edildiği belirtildi.

Trabzonspor'un internet sitesi üzerinden Muhammed Cham'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınlandı.


Açıklamada, "Futbol A Takımımızın, Sipay Bodrum FK ile oynadığı maç sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir." denildi.


Ek olarak Trabzonspor'un paylaşımında Cham'ın tedavisine başlandığı belirtildi.


Yapılan muayene ve MR görüntülemeleri sonrası oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Bordo-mavililer, Süper Lig’de kritik Fenerbahçe deplasmanında bu eksikle mücadele edecek.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 28 maça çıkan Muhammed Cham, 5 gol ve 9 asist kaydetti.


#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Muhammed Cham

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ: Emlak vergisi ne zamana kadar ödenir?