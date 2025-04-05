Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi şok sakatlık: Forma giyemeyecek!

Trabzonspor’un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Cham, sakatlığı nedeniyle yarınki Fenerbahçe maçında sahada olamayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, Cham’in sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edildiği belirtildi.
Trabzonspor'un internet sitesi üzerinden Muhammed Cham'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınlandı.
Açıklamada, "Futbol A Takımımızın, Sipay Bodrum FK ile oynadığı maç sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir." denildi.
Ek olarak Trabzonspor'un paylaşımında Cham'ın tedavisine başlandığı belirtildi.
Yapılan muayene ve MR görüntülemeleri sonrası oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Bordo-mavililer, Süper Lig’de kritik Fenerbahçe deplasmanında bu eksikle mücadele edecek.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 28 maça çıkan Muhammed Cham, 5 gol ve 9 asist kaydetti.