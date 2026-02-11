Trabzonspor'da Onuachu ve Zubkov gelişmesi: Son durumları belli oldu

Süper Lig 22. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor'da son iki antrenmanda yer almayan Paul Onuachu ile Oleksandr Zubkov'un son durumları belli oldu.
Trendyol Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Nijeryalı golcü Paul Onuachu ile Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov antrenmanlarda yer almıyordu.
61Saat'te yer alan bilgiye göre; buz tedavisiyle dinlendirilen forvet Onuachu, bugün sabah gerçekleşen idmana çıkarken, Zubkov'un tedavisine devam edildi.
Ukraynalı futbolcunun Fenerbahçe maçında oynayıp oynamama durumu ise belirsizliğini koruyor.