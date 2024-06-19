Süper Lig’de sezonu 67 puanla 3. sırada kapatan Trabzonspor, Avrupa Ligi’ne 2. ön eleme turu oynayarak katılacak. Temsilcimizin rakibi bugün çekilen kuranın ardından belli oldu. Kura çekimine seri başı olarak katılan bordo-mavililer, 1. ön eleme turunu geçen takımlardan birisi ile eşleşti. Peki, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi kim oldu? İşte detaylar.

1 / 6 UEFA Avrupa Ligi’nde Trabzonspor’un 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

2 / 6 Bordo-mavililer kura çekimine seri başı olarak katıldı.

3 / 6 Karadeniz ekibi üçüncü ve play-off turlarını geçerse yeni formattaki gruba kalmış olacak.



4 / 6 2. ön eleme maçları 25 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.



5 / 6

TRABZONSPOR’UN UEFA AVRUPA LİGİ 2. ÖN ELEME TURUNDAKİ RAKİBİ KİM?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ružomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) galibi ile oynayacak.