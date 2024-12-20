Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda rakipleri kim, hangi grupta yer aldı?

Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’un rakipleri belli oldu. ZTK’da grup kura çekimi bugün gerçekleşti. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Trabzonspor A Grubun’da yer aldı. Peki, Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda rakipleri kim? Trabzonspor’un ZTK maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar.
Ziraat Türkiye Kupası’nda grup kura çekimi TFF tarafından bugün gerçekleşti.
A, B, C ve D grubu olmak üzere takımlar 4 gruba yerleşti.
5. turdan gruplara kalan 20 takımın yanı sıra 4 büyükler bu turdan kura çekimine dahil oldu.
Her grupta 6 takım yer aldı.
TRABZONSPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA HANGİ GRUPTA, RAKİPLERİ KİM?
Trabzonspor kura çekimi sonrasında B grubunda yer aldı. Rakipleri ise şu şekilde;
> Alanyaspor
> Rizespor
> Ankaragücü
> Fatih Karagümrük
> İskenderunspor
Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu'nda 3 maçının 2'sini iç sahada oynayacak.
TRABZONSPOR’UN ZTK MAÇLARI NE ZAMAN?
Gruplarda ilk maçlar 7-8-9 Ocak’ta oynanacak.