Transfer derbisi: Galatasaray'ın istediği yıldızda Fenerbahçe de devrede

Fenerbahçe, daha önce Lookman için Atalanta'ya yaptığı bir teklifin reddedilmesine rağmen bu transferden vazgeçmiyor. Haberde, sarı-lacivertlilerin Lookman'ı kadrosuna katmak için yeni bir transfer formülü geliştirerek İtalyan kulübüyle yeniden masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncuyu takıma kazandırmak için kararlılığını sürdürüyor.