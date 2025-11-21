Yeni Şafak
Transfer derbisi: Galatasaray'ın istediği yıldızda Fenerbahçe de devrede

10:2821/11/2025, Cuma
Futbolda ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray ve Fenerbahçe operasyonlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı takımın bir numaralı hedefi, sarı-lacivertlilerin de radarına girdi. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine, İtalya Serie A takımı Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman oturdu.

Estadio Deportivo'nun haberine göre, 27 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, Atalanta Teknik Direktörü Juric ile yaşadığı tartışmalar nedeniyle takımdan ayrılma sürecine girdi. Bu durum, Süper Lig'in iki devi için transfer kapısını araladı.

Fenerbahçe, daha önce Lookman için Atalanta'ya yaptığı bir teklifin reddedilmesine rağmen bu transferden vazgeçmiyor. Haberde, sarı-lacivertlilerin Lookman'ı kadrosuna katmak için yeni bir transfer formülü geliştirerek İtalyan kulübüyle yeniden masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncuyu takıma kazandırmak için kararlılığını sürdürüyor.

Galatasaray cephesi ise Lookman transferini, kulübün orta vadeli planına uygun stratejik bir hamle olarak görüyor. Sarı-kırmızılıların transferdeki en büyük kozunun ise, aynı zamanda Nijerya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı ve yakın dostu olan Victor Osimhen olduğu iddia edildi.

Habere göre Galatasaray, vatandaşı Osimhen'i devreye sokarak yıldız oyuncuyu sarı-kırmızılı formayı giymeye ikna etmeye çalışacak.

Lookman transferi, şampiyonluk yolunda kritik bir takviye olacağı için, iki kulüp arasındaki rekabetin transfer masasına da taşınması bekleniyor.

