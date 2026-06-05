Transferde sıcak saatler: Jhon Duran'ın Galatasaray'a maliyeti belli oldu

Haberde, bu transferin yıllık maliyetinin 5 milyon euro olduğu belirtildi. 2003 doğumlu Duran, gelecek sezon Süper Lig'de uygulanacak 10+4 kuralındaki +4 kuralına uyuyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu 5 gol ve 3 asist kaydetti. Duran, sezonun ikinci yarısında Zenit'te 9 maçta oynayıp 2 kez ağları havalandırdı.