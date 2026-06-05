Transferde sıcak saatler: Jhon Duran'ın Galatasaray'a maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'in yolunu tutan Jhon Duran, Galatasaray'ın gündeminde. Kolombiyalı golcünün, sarı-kırmızılı takıma olası maliyeti belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gündemdeki konulardan biri de forvete yapılacak hamlede.
Victor Osimhen'i kadroda tutmak isteyen ve Nijeryalı golcüye alternatif bir isim arayan sarı-kırmızılı ekip geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran'la ilgileniyor.
Fenerbahçe'den devre arasında ayrıldıktan sonra Rusya Ligi takımlarından Zenit'te sezonu tamamlayan Duran'ın Galatasaray'a transfer olmayı istediği ve sarı-kırmızılılardan haber beklediği belirtildi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da olan Jhon Duran için Galatasaray, menajerler aracılığıyla temas kurdu.
Haberde, bu transferin yıllık maliyetinin 5 milyon euro olduğu belirtildi. 2003 doğumlu Duran, gelecek sezon Süper Lig'de uygulanacak 10+4 kuralındaki +4 kuralına uyuyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu 5 gol ve 3 asist kaydetti. Duran, sezonun ikinci yarısında Zenit'te 9 maçta oynayıp 2 kez ağları havalandırdı.
Futbol kariyerine ülkesi Envigado'da başlayan ve sonrasında MLS ekibi Chicago Fire'a imza atan Jhon Duran, 2023'te Avrupa kariyerine Aston Villa'da başladı. İngiliz ekibinden 2 sezon sonra Al-Nassr'a transfer olan forvet için Suudi Arabistan ekibi 77 milyon euro ödemişti.