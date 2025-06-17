Transfere TFF engeli! Okan Buruk ayrılığa izin verdi ama...

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak kadrosuna Leroy Sane'yi katmıştı. Sarı-kırmızılılarda ayrılacak isimler de netleşiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un devre arasında gitmesine izin vermediği yıldız oyuncu için karar değiştirdiği ifade edilirken TFF kuralının transferi zorlaştırdığı bildirildi.
Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da 2025-26'nın kadro planlaması sürüyor.
Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda hareket edilirken, bir ismin ayrılığı gündemde.
TRT Spor'un haberine göre Okan Buruk'un devre arasında ayrılığına izin vermediği Elias Jelert için Wolfsburg bir kez daha devreye girdi.
Wolfsburg'un Elias Jelert'i kiralık olarak renklerine bağlamak istediği haber detayında yer aldı.
Okan Buruk, Jelert'in kiralanmasına sıcak baksa da TFF'nin yeni yabancı kuralı, Danimarkalı futbolcunun ayrılığına engel olabilir.
TFF'nin yeni kuralına göre kadroda yer alan yabancı futbolcuların en az 2'sinin 2003 ve sonrası doğumlu olması gerekiyor.