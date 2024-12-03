Tugay Kerimoğlu’ndan çarpıcı İrfan Can çıkışı: ‘Küsmekle bazı şeylerin mesajını veremezsin’

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti. Maçta 46 dakika forma giyen İrfan Can Kahveci yerini Allan Saint-Maximin’e bıraktı. Ünlü yorum Tugay Kerimoğlu İrfan Can Kahveci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmayı değerlendiren Tugay Kerimoğlu, İrfan Can Kahveci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcunun, küskün olduğunu iddia eden Tugay Kerimoğlu'nun TRT Spor'daki açıklamaları şöyle:
"Bir önceki sezon arşivde yerini alır. Bir sonraki sezon yeni teknik direktör geldiği zaman, bir de bu Jose Mourinho ise aksine iki katını yapman lazım."
İrfan Can Kahveci'nin oyun aklı gerçekten çok iyi ama küsmekle bazı şeylerin mesajını veremezsin.
Oğuz ve İrfan, ikisi de aynı zamanda kulübede oturmuyor muydu? Bugün itibarıyla Oğuz'un bazı şeylerin karşılığını verirken İrfan hala birtakım şeyleri saha içinde bulmaya çalışmakla kendini ifade etmeye çalışıyor.
Senin kimseye bir şey ifade etme şansın yok çünkü sen zaten yapmışsın. İnsanlara çok ekstra şeyler yapmana da gerek yok. Seni zaten herkes biliyor.
Şimdi geleyim ikinci noktaya. İrfan'ın iyi olmasının en büyük sebebi Osayi'ydi.
Bu ikilinin birbirini tamamlama noktası; biri süre alıyor, biri almıyor.
Bu oyuncu kontrat istiyorsa kendi adına daha güçlü olup daha fazlasını vermesi lazım.
İkisi de çok mutlu değil. Ne oyundan ne süreden. Seviye olarak altta gözüktükleri için bence bu düşüncelerinden vazgeçmeleri lazım.