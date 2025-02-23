Tümer Metin'den Galatasaraylı isimle ilgili flaş derbi iddiası: Oynarsa son maçı olabilir

Okan Buruk'un idmanları için yapılan eleştirilere sert çıkışan Tümer Metin, "Bıraksınlar bu işleri. Böyle saçma sapan yorum olmaz. Galatasaray üç günde bir maç yapıyor hangi antrenman ya! Geçtik o tedrisattan biz. Üç günde bir maç oynarken idman yapmazsın. Oradaki tek amaç kendini yenilemedir. O üç günlük arayı aktif dinlenerek geçirirsin" dedi.