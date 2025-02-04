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Tümer Metin’den şampiyonluk açıklaması: ‘Fenerbahçe’nin başka çaresi yok’

Tümer Metin’den şampiyonluk açıklaması: ‘Fenerbahçe’nin başka çaresi yok’

17:004/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ünlü yorumcu Tümer Metin dün akşam oynanan Gaziantep FK - Galatasaray maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tümer Metin, Fenerbahçe’nin şampiyon olmasının tek bir yoldan geçtiğini iddia etti. Detaylar haberimizde.

Tümer Metin, TV 100 ekranlarında Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ünlü yorumcunun açıklamaları şöyle:


"Namağlup Galatasaray... Derbi berabere biterse puan farkı 6 değil, 7 olacak.


Fenerbahçe gidip RAMS Park'ta Galatasaray'ı yener mi yenmez mi orası benim tasarrufum değil.


Sen şampiyon olmak istiyorsan gidip RAMS Park'ta Galatasaray'ı yeneceksin başka yolun yok senin.


O yüzden ligin ilk maçı, kendi aralarında oynadığı maçlarda kaybetmemek çok kıymetli."


#Tümer Metin
#Fenerbahçe
#Süper Lig

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