Tümer Metin'den Süper Lig'in yıldızı için dikkat çeken tahmin: 25 golü bulur

Tümer Metin'den Süper Lig'in yıldızı için dikkat çeken tahmin: 25 golü bulur

13:498/02/2026, Pazar
Samsunspor karşısında Trabzonspor’u galibiyete taşıyan Paul Onuachu, gol krallığında zirveye yerleşti. Tümer Metin, Nijeryalı yıldızın sezon sonu gol sayısıyla ilgili bir tahminde bulundu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor’u 3-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Bordo-mavililerde gecenin yıldızı Paul Onuachu oldu. Nijeryalı santrfor, attığı 2 golle takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Bu performansıyla ligdeki gol sayısını 15’e yükselten Onuachu, gol krallığı yarışında da zirveye yerleşti.

31 yaşındaki futbolcunun form grafiği futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, yorumcu Tümer Metin'den dikkat çekici bir değerlendirme geldi.

NOW Spor YouTube kanalında konuşan Metin, Onuachu’nun oyun karakterine övgü yağdırarak şu ifadeleri kullandı:


"Benim en sevdiğim santrfor tipi Onuachu. Havadan at vursun, o cüssesine rağmen önüne at gitsin. Ayağına at, saklasın. Oyun sıkıştığında bir istasyona ihtiyaç duyarsın, hepsini yapıyor. Onuachu sezon sonunda 25 golü bulabilir."

