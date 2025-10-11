2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda Bulgaristan’a konuk olacak. Bu akşam saat 21.45’te oynanacak karşılaşma TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Ay-yıldızlı ekipte, Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İspanya maçında da oynayamayan Barış Alper'in cezası Bulgaristan karşılaşması ile sona erecek. Bulgaristan, Türkiye maçına yeni teknik direktörü Alexander Dimitrov yönetiminde çıkacak. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçının ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Bulgaristan - Türkiye maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /20 A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

2 /20 Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.



3 /20 Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Miguel Nogueira olacak.



4 /20 Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. E Grubu'nda 6 puanla İspanya ilk sıranın sahibi.



5 /20 Milli takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da ise İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Bulgaristan ise evinde İspanya'ya, deplasmanda da Gürcistan'a 3-0 kaybetti.



6 /20 Grubun diğer maçında aynı saatte İspanya, Gürcistan'ı konuk edecek.



7 /20 Bulgaristan - Türkiye maçında sakat ve cezalı var mı, kimler eksik? Ay-yıldızlı ekipte, Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.



8 /20 Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İspanya maçında da oynayamayan Barış Alper'in cezası Bulgaristan karşılaşması ile sona erecek.



9 /20 Bulgaristan, Türkiye maçına yeni teknik direktörü Alexander Dimitrov yönetiminde çıkacak.



10 /20 Gruptaki ikinci maçını kaybeden Bulgaristan'da Ilian Iliev'in yerine teknik direktörlük görevine son 7 yılda Bulgaristan Ümit Milli Takımı'nı çalıştıran Dimitrov getirildi.



11 /20 ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.



12 /20 Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.



13 /20 Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.



14 /20 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 644'üncü müsabakaya çıkacak.



15 /20 Türkiye, 102 yıllık tarihinde 356'sı resmi, 287'si özel toplam 643 maç oynayıp 1'i hükmen 252 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.

16 /20 Ay-yıldızlılar, 276'sı deplasmanda, 277'si Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 881 gol attı, kalesinde 922 gol gördü.



17 /20 Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 643 müsabakanın 557'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



18 /20 Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 26'ncı sınavını Bulgaristan karşısında verecek.



19 /20 İtalyan teknik adam yönetiminde 18'i resmi, 7'si özel 25 maça çıkan milliler, 13 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 39 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 37 gol gördü.

