Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
CANLI || Çin - Türkiye Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI || Çin - Türkiye Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

13:588/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) fırtına gibi esmeye devam ediyor. İlk hafta Çin etabında oynadığı üç maçı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dördüncü sınavını Çin karşısında verecek. Peki, Türkiye - Çin voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye - Çin canlı izleme linki…

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki dördüncü maçında Çin ile karşılaşacak.

İlk maçında Fransa'yı 3-1'le geçen ay-yıldızlı ekip, oynadığı ikinci karşılaşmada ise Tayland'ı 3-0 yenmişti. 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Polonya'yı 3-2 mağlup eden Sultanlar, Çin'i de geçerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Milliler, Çin'in başkenti Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarının ardından ikinci hafta maçları kapsamında İstanbul'da dört maça çıkacak.


Ay-yıldızlılar; 18 Haziran'da Dominik Cumhuriyeti, 19 Haziran'da Kanada, 21 Haziran'da Güney Kore ve 22 Haziran'da Brezilya ile kozlarını paylaşacak. 9 Temmuz'da başlayacak üçüncü hafta maçlarına ise Hollanda'nın Apeldoorn kenti ev sahipliği yapacak.


VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.


Türkiye - Çin voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Çin-Türkiye voleybol maçı bugün saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


TÜRKİYE - ÇİN CANLI İZLE

Türkiye - Çin voleybol maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


#Türkiye
#Çin
#Voleybol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da hava kaç derece? Ankara, İzmir ve diğer illerde hava durumu...