Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) fırtına gibi esmeye devam ediyor. İlk hafta Çin etabında oynadığı üç maçı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dördüncü sınavını Çin karşısında verecek. Peki, Türkiye - Çin voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye - Çin canlı izleme linki…

1 /7 A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki dördüncü maçında Çin ile karşılaşacak.

2 /7 İlk maçında Fransa'yı 3-1'le geçen ay-yıldızlı ekip, oynadığı ikinci karşılaşmada ise Tayland'ı 3-0 yenmişti. 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Polonya'yı 3-2 mağlup eden Sultanlar, Çin'i de geçerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

3 /7 Milliler, Çin'in başkenti Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarının ardından ikinci hafta maçları kapsamında İstanbul'da dört maça çıkacak.



4 /7 Ay-yıldızlılar; 18 Haziran'da Dominik Cumhuriyeti, 19 Haziran'da Kanada, 21 Haziran'da Güney Kore ve 22 Haziran'da Brezilya ile kozlarını paylaşacak. 9 Temmuz'da başlayacak üçüncü hafta maçlarına ise Hollanda'nın Apeldoorn kenti ev sahipliği yapacak.



5 /7 VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.



6 /7 Türkiye - Çin voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Çin-Türkiye voleybol maçı bugün saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

