A Millî Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2026 sezonunun açılış mücadelesinde bugün Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşıyor. Brezilya'nın başkenti Brasilia'nın ev sahipliği yaptığı 1. Hafta havuzunda sahne alacak olan "Filenin Sultanları", TSİ 19.00'da başlayacak bu kritik karşılaşmayla liderlik koltuğundaki yerini perçinlemek istiyor. Peki, Dominik Cumhuriyeti - Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? İşte detaylar.

1 /6 ​Son dünya şampiyonu ve dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2026 sezonundaki ilk maçına bugün çıkıyor.



2 /6 "Filenin Sultanları", Brezilya'nın başkenti Brasilia’da düzenlenecek 1. Hafta mücadelelerinin açılış karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.



3 /6 Dominik Cumhuriyeti - Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Dominik Cumhuriyeti - Türkiye kadın voleybol maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan şifreli olarak yayınlanacak.



4 /6 VNL’de 3 hafta sürecek grup aşamalarının ardından, puan cetvelinde ilk 7 sırada yer alan takımlar ve ev sahibi Çin (Macao), 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak olan Finallerde şampiyonluk mücadelesi verecek.



5 /6 ​Sultanlar, turnuvanın ikinci haftasında (17-21 Haziran) ise Ankara’da seyircisi önünde sahne alacak. Maç saatine az bir zaman kalmışken Filenin Sultanları’na bu uzun maratonda başarılar diliyoruz!

