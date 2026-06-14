TÜRKİYE - PARAGUAY maçı ne zaman, saat kaçta? Milli Takımın ikinci maçı hangi gün? İşte Ay-yıldızlıların Dünya Kupası maç programı…

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya şanssız bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımımızda gözler tamamen telafi mücadelesine çevrildi. İlk maçın moralsizliği geride bırakılırken, "Bizim Çocuklar"ın turnuvadaki kaderini belirleyecek olan Paraguay randevusunun detayları netleşti. Peki, Türkiye - Paraguay Dünya Kupası maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak? İşte Ay-Yıldızlı ekibimizin ölüm kalım niteliğindeki maç programı...

1 /5 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından gözler A Milli Futbol Takımı'nın ikinci grup maçına çevrildi. Ay-Yıldızlılar, D Grubu'ndaki kaderini belirleyecek mücadelede Paraguay ile karşı karşıya gelecek.



2 /5 Gruba Avustralya yenilgisiyle başlayan Ay-Yıldızlılar için Paraguay karşılaşması büyük önem taşıyor. Üst tura yükselme umutlarını sürdürmek isteyen milliler, Güney Amerika temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.



3 /5 A Milli Takım, grup aşamasındaki son maçını ise ABD karşısında oynayacak. Bu karşılaşma 26 Haziran Cuma günü Türkiye saati ile 05.00'te başlayacak.



4 /5 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşayan Türkiye, D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile mücadele ediyor. Ay-Yıldızlılar, kalan iki karşılaşmadan alacağı sonuçlarla son 32 turuna kalma hedefini gerçekleştirmeye çalışacak.

