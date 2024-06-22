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Spor

Türkiye - Portekiz maçının hakemiyle ilgili şoke eden gerçek: 6 ay ceza almış

20:29 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:30 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile oynadığı maça verdiği kararlarla damga vuran Alman hakem Felix Zwayer'in geçtiğimiz sezonlarda şike soruşturmasıyla yargılandığı ortaya çıktı.

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A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

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Mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapatan Portekiz ikinci yarıya golle başladı ve 3-0 öne geçti.

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Portekiz'in gollerini Bernardo Silva, Samet Akaydin (K.K) ve Bruno Fernandes attı.

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Karşılaşmanın hakemi Felix Zwayer verdiği kararlarla maça damgasını vurdu.

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Zwayer'in milli oyuncularımıza kolay kart çıkartması ve oyunu sık sık faullerle durdurması büyük tepki çekti.

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Alman hakemin geçtiğimiz sezonlarda Bundesliga'da şike yaptığı ortaya çıktı.

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Bundesliga hakemi Hoyzer'in yardımcılığını yaptığı maçta, kendisine verilen 300 Euro karşılığında "Wuppertal lehine kritik pozisyonları gözardı etme" şikesinden yargılandı ve 6 ay boyunca futboldan men edildi.

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Zwayer’in o olaydan sonra kariyerine devam edebilmesinin nedeni ise, orta hakem Hoyzer'in davasına katkıda bulunmasıydı. İtirafçı olup kariyerini kurtardığı öğrenildi.

#Türkiye
#Portekiz
#EURO 2024
#Felix Zwayer
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