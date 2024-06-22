Türkiye - Portekiz maçının hakemiyle ilgili şoke eden gerçek: 6 ay ceza almış

A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile oynadığı maça verdiği kararlarla damga vuran Alman hakem Felix Zwayer'in geçtiğimiz sezonlarda şike soruşturmasıyla yargılandığı ortaya çıktı.
A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapatan Portekiz ikinci yarıya golle başladı ve 3-0 öne geçti.
Portekiz'in gollerini Bernardo Silva, Samet Akaydin (K.K) ve Bruno Fernandes attı.
Karşılaşmanın hakemi Felix Zwayer verdiği kararlarla maça damgasını vurdu.
Zwayer'in milli oyuncularımıza kolay kart çıkartması ve oyunu sık sık faullerle durdurması büyük tepki çekti.
Alman hakemin geçtiğimiz sezonlarda Bundesliga'da şike yaptığı ortaya çıktı.
Bundesliga hakemi Hoyzer'in yardımcılığını yaptığı maçta, kendisine verilen 300 Euro karşılığında "Wuppertal lehine kritik pozisyonları gözardı etme" şikesinden yargılandı ve 6 ay boyunca futboldan men edildi.
Zwayer’in o olaydan sonra kariyerine devam edebilmesinin nedeni ise, orta hakem Hoyzer'in davasına katkıda bulunmasıydı. İtirafçı olup kariyerini kurtardığı öğrenildi.