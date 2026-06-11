Türkiye'nin Dünya Kupası'nda ilk maçı kiminle, rakipleri kimler? İşte A Milli Takım’ın D grubundaki rakipleri…

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Turnuvada grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en iyi üçüncülerden bazıları bir üst tura yükselecek. A Milli Takım da D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD karşısında alacağı sonuçlarla son 32 turuna kalmaya çalışacak.