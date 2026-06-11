Türkiye'nin Dünya Kupası'nda ilk maçı kiminle, rakipleri kimler? İşte A Milli Takım’ın D grubundaki rakipleri…

FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı nihayet başlarken, tüm Türkiye'de adeta nefesler tutuldu. Tam 24 yıllık uzun ve sancılı bir aranın ardından yeniden bu dev arenaya adını yazdıran A Milli Futbol Takımımız, tarih yazmak için sahaya çıkıyor. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, Amerika kıtasında düzenlenecek turnuvada D Grubu'nda birbirinden dişli rakiplerle kozlarını paylaşacak. Peki, Türkiye'nin Dünya Kupası'nda ilk maçı kiminle, rakipleri kimler? İşte detaylar.
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlarken, gözler 24 yıl aradan sonra yeniden dünyanın en büyük futbol organizasyonunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na çevrildi. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Türkiye'nin turnuvadaki ilk rakibini ve grup aşamasındaki fikstürünü merak ediyor.
Türkiye'nin Dünya Kupası'nda ilk maçı kiminle?
A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki ilk sınavını 14 Haziran'da (Pazar günü) Avustralya karşısında verecek.
Türkiye'nin Dünya Kupası'nda ikinci ve üçüncü maçı kimle?
Türkiye, grup aşamasındaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşırken, son maçında ise ev sahibi ABD ile kozlarını paylaşacak. Ay-Yıldızlı ekip, zorlu gruptan çıkarak eleme turlarına yükselmeyi hedefliyor.
Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın yönetimindeki milli takım, genç ve tecrübeli isimlerden oluşan kadrosuyla Dünya Kupası'nda başarılı bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülükten sonra ilk kez organizasyonda boy gösterecek olan Türkiye, taraftarlarına yeni bir başarı hikayesi yaşatmanın peşinde.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Turnuvada grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en iyi üçüncülerden bazıları bir üst tura yükselecek. A Milli Takım da D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD karşısında alacağı sonuçlarla son 32 turuna kalmaya çalışacak.