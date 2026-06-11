Türkiye'nin ilk Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli Takımın maç tarihleri…

Türk futbolu için tarihi gün geldi çattı! Tam 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vererek göğsümüzü kabartan A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahne almaya hazırlanıyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay-Yıldızlılar, D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile kozlarını paylaşacak. Peki, Türkiye'nin ilk Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
24 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahne almaya hazırlanıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile mücadele edecek. Futbolseverler ise Türkiye'nin ilk maçının tarihini ve yayın bilgilerini merak ediyor.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran'da Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Tarihte ilk kez 48 takımın mücadele edeceği organizasyonun finali ise 19 Temmuz'da oynanacak.
A Milli Takım, Dünya Kupası sahnesine 14 Haziran sabahı çıkacak ve milyonlarca futbolsever, Ay-Yıldızlılar'ın turnuvadaki ilk maçında Avustralya karşısında alacağı sonucu merakla bekleyecek.
TÜRKİYE’NİN İLK MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki ilk sınavını 14 Haziran Pazar günü Avustralya karşısında verecek.
TÜRKİYE - AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Mücadele, Türkiye saatiyle 07.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIMIN MAÇ TARİHLERİ
14 Haziran 2026 Pazar
Avustralya - Türkiye
Saat: 07.00
Kanal: TRT 1
20 Haziran 2026 Cumartesi
Türkiye - Paraguay
Saat: 06.00
Kanal: TRT
26 Haziran 2026 Cuma
Türkiye - ABD
Saat: 05.00
Kanal: TRT