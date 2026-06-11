Türkiye'nin ilk Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli Takımın maç tarihleri…

24 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahne almaya hazırlanıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile mücadele edecek. Futbolseverler ise Türkiye'nin ilk maçının tarihini ve yayın bilgilerini merak ediyor.