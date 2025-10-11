Türkiye'nin yaşayan stadı: Yeni Ordu

"Yeni tip" stat





Yüksel, stat bünyesine gençlik merkezi kazandırmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.





Gençlik merkezinde seramik ve ahşapla ilgili çalışmalar yapılarak eserlerin sergileneceğini anlatan Yüksel, "Oluşturacağımız atölyelerde gençlerimiz hem el becerilerini geliştirecek hem de hayal dünyalarındakileri gerçeğe yansıtacak. Statta kitap kafe oluşturma çalışmamız da var. Ayrıca bowling salonu yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Kısa sürede bunları da tamamlayarak burayı gerçek anlamda yaşayan stat havasına büründüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Stadın "yeni tip" olduğunu kaydeden Yüksel, "Önceden statlar futbol maçının olmadığı günler kapalı kalırdı. Yeni tip statlar öyle değil. Buralar ailelerin çocuklarıyla kullandığı yaşam alanına dönüştürüldü" diyerek sözlerini tamamladı.







