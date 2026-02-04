Uçağı bile hazırdı: Taraftar isyan çıkardı, Galatasaray transferi iptal etti

Galatasaray, her konuda anlaşma sağladığı Mattias Svanberg transferini taraftar baskısı nedeniyle askıya aldı. Sosyal medyada yükselen tepkiler sonrası yönetim geri adım atarken, yaşanan süreç akıllara Vecino krizini getirdi.
Hakan Çalhanoğlu, Fofana, Ederson, Fabian Ruiz ve Pape Gueye gibi üst düzey isimlerle temas kuran Galatasaray, bu transferlerde sonuç alamayınca rotasını Wolfsburg’un yedek oyuncusu Svanberg’e çevirdi.
Yarım sezonluk toplam maliyeti yaklaşık 2 milyon euro olan transfer için uçuş planlaması dahi yapıldı.
Ancak Svanberg isminin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından taraftar tepkisi sert oldu. Sabah’ın haberine göre, sosyal medyada yönetimi istifaya davet eden paylaşımlar yapılırken, bu baskı sonrası Galatasaray yönetimi transferi askıya alma kararı aldı.
27 yaşındaki Mattias Svanberg, Wolfsburg’a 2022 yılında Bologna’dan 9,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Yaşanan bu süreç, sarı-kırmızılı camiada 2,5 yıl önceki Vecino krizini yeniden hatırlattı. O dönemde de Lazio’dan Vecino’nun transferi taraftar protestosu sonrası iptal edilmiş, son anda Tanguy Ndombele kadroya katılmıştı.