UEFA’dan Juventus’a Galatasaray uyarısı: 63 yıldır kaybetmiyor!

Galatasaray ile Juventus, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar altı kez karşı karşıya geldi ve bu maçların tamamı Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynandı. Galatasaray iki galibiyetle üstünlük sağlarken, Juventus'un bir galibiyeti bulunuyor; üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



