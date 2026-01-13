Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Uğurcan Çakır'ın bu hamlesi sosyal medyayı salladı: Önce beğendi sonra sildi

Uğurcan Çakır'ın bu hamlesi sosyal medyayı salladı: Önce beğendi sonra sildi

11:5113/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta forma giymeyen ve kupadaki Fethiyespor maçı kadrosuna alınmayan Uğurcan Çakır'ın sosyal medyadaki iddia edilen hamlesi, bir anda gündem oldu.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı derbiye ilk 11'de başlamayan Uğurcan Çakır'ın adı çeşitli iddialarla anılıyor.

Milli kalecinin, teknik direktör Okan Buruk ile kriz yaşadığı öne sürülürken sosyal medyada sürpriz bir detay ortaya atıldı.

Uğurcan Çakır'ın, Instagram hesabından paylaştığı bir gönderiye yapılan, "Bu aptal yönetim ve hocayı takma Uğurcan'ım biz yanındayız" yorumunu beğenip daha sonra beğeniyi kaldırıp yorumu sildiği iddia edildi.

Bu olay sosyal medyada büyük ses getirdi. Uğurcan Çakır'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

#Galatasaray
#Uğurcan Çakır
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2026 ne kadar oldu? Otomobil, minibüs, motorsikletler için Avrasya Tüneli güncel geçiş ücretleri