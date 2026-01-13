Uğurcan Çakır'ın bu hamlesi sosyal medyayı salladı: Önce beğendi sonra sildi

Galatasaray'ın Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta forma giymeyen ve kupadaki Fethiyespor maçı kadrosuna alınmayan Uğurcan Çakır'ın sosyal medyadaki iddia edilen hamlesi, bir anda gündem oldu.
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı derbiye ilk 11'de başlamayan Uğurcan Çakır'ın adı çeşitli iddialarla anılıyor.
Milli kalecinin, teknik direktör Okan Buruk ile kriz yaşadığı öne sürülürken sosyal medyada sürpriz bir detay ortaya atıldı.
Uğurcan Çakır'ın, Instagram hesabından paylaştığı bir gönderiye yapılan, "Bu aptal yönetim ve hocayı takma Uğurcan'ım biz yanındayız" yorumunu beğenip daha sonra beğeniyi kaldırıp yorumu sildiği iddia edildi.
Bu olay sosyal medyada büyük ses getirdi. Uğurcan Çakır'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.