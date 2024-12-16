Uğurcan Çakır'ın Mendy ile neden tartıştığı belli oldu

Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, Galatasaray maçı sonrası takım arkadaşı Batista Mendy ile gerginlik yaşadı. İkili arasında çıkan tartışmanın sebebi ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, son dakikada attığı golle 4-3 kazandı.
Son düdüğün ardından kaptan Uğurcan Çakır, takım arkadaşı Mendy ile gerginlik yaşadı.
Maç sonunda yaşananların ardından sinirlenen Çakır, tartışma sonrası doğrudan soyunma odasına gitti.
Uğurcan Çakır-Batista Mendy arasında yaşanan geriliminin sebebi ortaya çıktı.
Batista Mendy, Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselmezken arkasında yer alan Batshuayi'nin müdahalesinin ardından top ağlara gitti.
Maçın ardından Uğurcan Çakır ve Mendy; soyunma odasında sarılıp, barışarak birlikte poz verdi.