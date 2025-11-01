Yeni Şafak
Uğurcan Çakır'la selamlaşmayan tek Trabzonsporlu

21:371/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Galatasaray forması giyen tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır, ilk kez eski takımı Trabzonspor'a karşı forma giydi. Maç öncesi ortaya çıkan bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, kaptanlığını yaptığı eski takımı Trabzonspor'a karşı ilk kez forma giydi.

Başarılı eldiven, maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve eski takım arkadaşlarıyla selamlaştı.

Uğurcan Çakır'ın karşılaşma öncesi bordo-mavililerle hasret giderdiği sırada ortaya çıkan bir görüntü dikkati çekti.

Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntüde, bordo-mavili takımın kaptanı Stefan Savic'in Uğurcan ile tokalaşmadığı ve arkasını döndüğü görüldü.

Sosyal medyada gündem olan bu görüntü, 'iki futbolcu arasında soğuk rüzgarlar estiği' şeklinde yorumlandı.

İşte o anlar

#Süper Lig
#Trabzonspor
#Uğurcan Çakır
#Stefan Savic
