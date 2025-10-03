Yeni Şafak
Ümit Karan’dan Sadettin Saran’a şok çağrı: ‘İkisini de devre arası satın!’

Ümit Karan'dan Sadettin Saran'a şok çağrı: 'İkisini de devre arası satın!'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Fransız ekibi Nice’i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından eski futbolcu ve yorumcu Ümit Karan, Sadettin Saran’a seslenerek sarı-lacivertli iki yıldız için çarpıcı ifadeler kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Nice'i Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.


Karşılaşmanın ardından Ümit Karan, Ekol Sports ekranlarında maçı yorumladı. 

Fenerbahçe'den 2 futbolcu için "Satış listesine koyacaksın" diyen Karan'ın açıklamaları şöyle:


"En-Nesyri ve Fred'i devre arası satış listesine koyacaksın. En-Nesyri, Fenerbahçe'nin santrforu değil, hiçbir zaman da olmayacak.

2 senedir söylüyorum En-Nesyri olmaz, Fred de olmaz.


Sadettin Saran başkan acil takviye. Ligde de gidemez bu takım."


