Ümit Karan’dan Sadettin Saran’a şok çağrı: ‘İkisini de devre arası satın!’

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Fransız ekibi Nice’i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından eski futbolcu ve yorumcu Ümit Karan, Sadettin Saran’a seslenerek sarı-lacivertli iki yıldız için çarpıcı ifadeler kullandı.

1 /6 UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Nice'i Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.



2 /6 Karşılaşmanın ardından Ümit Karan, Ekol Sports ekranlarında maçı yorumladı.

3 /6 Fenerbahçe'den 2 futbolcu için "Satış listesine koyacaksın" diyen Karan'ın açıklamaları şöyle:



4 /6 "En-Nesyri ve Fred'i devre arası satış listesine koyacaksın. En-Nesyri, Fenerbahçe'nin santrforu değil, hiçbir zaman da olmayacak.

5 /6 2 senedir söylüyorum En-Nesyri olmaz, Fred de olmaz.

