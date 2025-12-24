Ünlü yorumcudan Beşiktaşlı yıldız için şok sözler: Formayı ondan alın!

Dinç açıklamasında, "Orkun Kökçü sen maçtan sonra açıklama yap diye gelmedin. İlk yarı bitti 0 gol 2 asistin var. Beşiktaş’a 30 milyon eurodan fazlaya mâl oldun. Bir koca yarıyı çöpe attın" ifadelerini kullandı.