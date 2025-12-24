Yeni Şafak
Ünlü yorumcudan Beşiktaşlı yıldız için şok sözler: Formayı ondan alın!

Futbol yorumcusu Gökhan Dinç, Beşiktaşlı yıldızın performansını sert sözlerle eleştirdi. Dinç’in açıklamaları siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

Beşiktaş, Türkiye Kupası maçında Vaclav Cerny'nin attığı gollerle deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

YouTube’daki BTV kanalında mücadeleyi değerlendiren yorumcu Gökhan Dinç, Orkun Kökçü’nün sahadaki performansını hedef aldı. Dinç, maç sonrası açıklamalar üzerinden eleştirilerini sürdürürken, yıldız futbolcunun beklentilerin altında kaldığını savundu.

Dinç açıklamasında, "Orkun Kökçü sen maçtan sonra açıklama yap diye gelmedin. İlk yarı bitti 0 gol 2 asistin var. Beşiktaş’a 30 milyon eurodan fazlaya mâl oldun. Bir koca yarıyı çöpe attın" ifadelerini kullandı.

Eleştirilerini sertleştiren Dinç, "Hakemlerin arkasına sığınma Orkun Kökçü, top oynamıyorsun! Beşiktaş’ın 10 numarası 2 asistle sezon mu bitirir? Alın abi 10 numarayı Orkun’dan, alın!" diye konuştu.

Gökhan Dinç’in bu açıklamaları, sosyal medyada birçok Beşiktaş taraftarı tarafından sert bulunarak eleştirildi. Siyah-beyazlılar, yorumcunun kullandığı üslubun ağır olduğu yönünde görüş bildirdi.

#Beşiktaş
#Orkun Kökçü
#Gökhan Dinç
