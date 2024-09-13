Çaykur Rizespor transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala golcü transferini açıkladı. Karadeniz ekibi Çek ekibi Slava Prag’dan Vaclav Jurecka’yı transfer etti. Peki, Vaclav Jurecka kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.
Çaykur Rizespor, transfer döneminin bitimine kısa süre kala Slavia Prag takımında forma giyen Çekyalı forvet Vaclav Jurecka ile anlaşmaya vardı.
İstanbul'a gelen Çekyalı santrfor, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzaladı.
Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Çaykur Rizespor Kulübü, "Çaykur Rizespor'umuz, Slavia Prag'dan Vaclav Jurecka'yı kadrosuna kattı.
Slavia Prag ile yapılan anlaşmanın ardından Çekya'lı forvet, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti.
Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapılan Jurecka'nın sağlık taraması, akciğer ve efor testi ile tamamlandı.
Jurecka, ardından 2+1 yıllık anlaşmayı imzaladı.
Yeni transferimiz Jurecka'ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu.
Vaclav Jurecka kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Václav Jurečka, 26 Haziran 1994 doğumlu Çek futbolcudur.
Oynadığı Takımlar
Slovácko (2019-2022): Jurečka’nın kariyerindeki en dikkat çekici dönemlerinden biri Slovácko formasıyla geçirdiği zamandır. Bu dönemde gösterdiği performansla Çek Ligi’nde adından söz ettiren Jurečka, Slovácko formasıyla düzenli olarak gol atma başarısı gösterdi ve takımının hücum hattında önemli bir rol oynadı.
Slavia Prag (2022-2024): 2022 yılında Çek Cumhuriyeti’nin en büyük kulüplerinden biri olan Slavia Prag'a transfer oldu. Slavia Prag’da forvet hattında görev alarak hem Çek Ligi’nde hem de Avrupa kupalarında boy gösterdi.