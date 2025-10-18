Vincent Aboubakar’dan flaş imza: Yeni adresi herkesi şaşırttı!

Bir dönem Beşiktaş ve Hatayspor formalarıyla Süper Lig'de fırtına estiren Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, kariyerinde beklenmedik bir sayfa açtı.
Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre Kamerunlu golcü Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile anlaşmaya vardı.
Tarafların 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştıkları ve yıldız golcünün kariyerine Azerbaycan'da devam edeceği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Hatayspor ile 28 maçta forma giyen 33 yaşındaki golcü, 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon euro.