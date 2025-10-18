Vincent Aboubakar’dan flaş imza: Yeni adresi herkesi şaşırttı!

Bir dönem Beşiktaş ve Hatayspor formalarıyla Süper Lig'de fırtına estiren Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, kariyerinde beklenmedik bir sayfa açtı.

1 /5 Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu.

2 /5 Sabah'ta yer alan habere göre Kamerunlu golcü Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile anlaşmaya vardı.



3 /5 Tarafların 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştıkları ve yıldız golcünün kariyerine Azerbaycan'da devam edeceği kaydedildi.



4 /5 Geçtiğimiz sezon Hatayspor ile 28 maçta forma giyen 33 yaşındaki golcü, 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.