Vincenzo Italiano'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran transfer mesajı

Beşiktaş Kulübü, İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile 2027-28 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, imza töreninde yaptığı açıklamada transfer mesajı verdi. Takımı yönetimle birlikte inşa edeceklerini belirten Italiano, en iyi oyuncuları Beşiktaş'a getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano için Nevzat Demir Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen'in de katıldığı imza törenindeki açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
Serdal Adalı: "Futbol takımımız için yeni bir döneme başlıyoruz. Üzülerek söylüyorum ki sportif başarının uzağındayız. Bu olumsuz gidişatı değiştirmek için radikal değişiklik yapmamız şart olmuştu. Beşiktaş'a gönül veren insanların üzgün, kırılgan olmasının önüne geçmek zorundaydık. Bu psikolojiyi değiştirmek zorundaydık. Savaşan, pes etmeyen, olumsuz gidişatı kabul etmeyen iki futbol adamı ile yola çıktık. Bunlardan ilki futbol direktörümüz Önder Özen. Önder Hocamız, daha önce de Beşiktaş'ta görev yapmış ve hep sevilmiş bir isim. Beşiktaşlılar, kendisinin görüşlerine hep önem verdiler. Kendisinin hakkını hep teslim ettiler. Önder Hoca hep Beşiktaş'tan sevgi, saygı ve gururla bahsetti. Beşiktaş'ı izlemeye ve yakından izlemeye devam etti. Beşiktaş'ı çok iyi bilen bir futbol insanı. Kendisinin zamanında söylediği ve çok sevilen bir söz var; 'Beşiktaş için artık suyun yönünü değiştirme zamanı'. Böyle bir dönemde kendisine teklif götürdük. O da Beşiktaş için kolları sıvadı. Hoş geldin diyor ve yeni döneminde başarılar diliyorum."
Serdal Adalı: "Önder Özen ile beklentilerimize en uygun teknik direktör için çalışmalara başladık. Avrupa'nın yükselen teknik direktörlerinden biri olan Vincenzo Italiano ile görüşmelere başladık. Düşüncelerimizin örtüşmesi ile birlikte İtalya'da adından söz ettiren, Avrupa'da iki kez Konferans Ligi finali oynayan, Bologna'da kupa kazanan, Avrupa'nın önemli kulüplerinden istediği Italiano'yu Beşiktaş'a kazandırdık."
Serdal Adalı: "Kendisinin Beşiktaşlılar'ın sahada görmek istediği futbolu izleteceğinden şüphem yok. Hocamızın istediği takım kurgusu için çalışmalara başladık. Gerek Önder Hocamız gerek Vincenzo Italiano ile gereken takviyeleri yapıp, savaşan, kazanan bir Beşiktaş izleyeceğimize yürekten inanıyorum."
Serdal Adalı: "Beşiktaşlılar'ın beklentilerinin bilincindeyiz. Bu beklentileri karşılamak ve camiayı mutlu etmek için buradayız. Beşiktaş taraftarı, güzel oyun, mücadele ister. Formanın, armanın en iyi şekilde temsil edilmesini ister. Bunların gerçekleşmeye başladıklarını düşündüğü an, takımlarının arkasında olur ve destek verir. Böyle bir ruh halini yakaladığımızda, başarı kendiliğinden gelir. Bu sene; iyi oynayan, iyi mücadele eden, sonuna kadar savaşan ve kazanan bir Beşiktaş vadediyoruz. Tek vücut olmuş, aynı hedefe hep birlikte yürüyen bir Beşiktaş'ın önünde kimsenin duramayacağını çok iyi biliyorum. Önder Özen ve Italiano'ya yeniden hoş geldin diyorum."
Önder Özen: "Öncelikle sayın başkana çok teşekkür ederim. O dönem kazanılan başarılarda en büyük pay sahibi, başta Samet Hoca'dan başlayıp, Şenol Güneş'e uzanan insanlar, futbolcular... Ben kısa bir süre bir düzenleme yapmaya çalıştım. Yeni bir dönem başlıyor, benim için de yeni. Beşiktaş'a hayır demek benim için imkansız. Teknik direktör koltuğunun boş olduğu dönemde göreve başladım. 3'lü bir karar mekanizması kurduk."
Önder Özen: "Vincenzo Italiano bizim için cazip hale geldi, fırsat doğdu. Kontratını sonlandırma arefesinde biz görüşmelere başladık. İlgimizi belirttik. Aynı zamanda bu işin ustası kabul ettiğimiz bir büyüğümüze sorduk ve fikrini aldık. İtalya Ligi'ni iyi takip eden büyüğümüze sorduk. Az sonra ismini söylerim. İnandığımız, güvendiğimiz, iyi futbol oynatacağını, takımın kimlik kazanacağını vadeden bir teknik direktörümüz oldu. Kendisine ben de hoş geldin demek isterim."
Önder Özen: "Acının içine girmeden başarmak mümkün değil. Beşiktaşlı profesyonel futbolculara da seslenmek istiyorum. Bu acıyı hep birlikte çekeceğiz."
Önder Özen: "Beşiktaş, gelecek sene PPDA'da zirvede olacak. Kendi sahası veya deplasmanda rakibine nefes aldırmayacak bir Beşiktaş ortaya çıkacak. Italiano, İtalya'da daha düşük bütçeli takımlarla bunu yaptı. Italiano, Beşiktaş'a kimlik olarak çok uygun olduğunu düşündüğümüz bir teknik adam. İş dışında hiçbir şey düşünmeyen, takıntılı bir çalışan. Beni bile bunalttı neredeyse. Başkanımız da şahit bu konuda hocamıza."
Önder Özen: "Italiano zaten bildiğim birisiydi. Spezia'dan bu yana takip ettiğim bir teknik direktör. Hoca, Spezia'da lige çıkarken olağanüstü bir başarı sergiledi. Anlattım, şaşırdı. O kadar takip edildiğini bilmiyordu. Ona karşı her konuda hakimiyetimiz var. Bazı oyuncularıyla konuştuk. Kendisi hakkında her şeyi bildiğimizi gördü. Çok çalışkan, tutkulu, takıntılı bir futbol insanı. Bunu siz de göreceksiniz, umarım uzun sürer."
Vincenzo Italiano: "Öncelikle başkan ve direktöre çok teşekkür ediyorum bana güven duydukları için. Bu büyük takıma geldiğim için çok mutluyum, memnunum. Bence bir teknik direktör için saygı görmek, sevgi görmek çok önemli. O yüzden buraya geldiğim için çok mutluyum."
Vincenzo Italiano: "Çalıştığım tüm takımlarda gösterdiğim futbol, birebir buradaki beklentilerle uyuşuyor. Her şeyi birlikte yaşayacağız ve göreceğiz. Benim hedeflerim, takımla birebir örtüştüğü için çok mutluyum."
Vincenzo Italiano: "Takımı birlikte inşa edeceğiz. Teknik heyet ve yönetim ile inşa edeceğiz. Hedeflere ulaşmak için güzel ve kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İtalya'dan gördüğüm kadarıyla, bu takımın taraftarı çok ateşli. Bizim hedefimiz, taraftarı mutlu etmek. Yönetimle hareket edip, en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları."
Vincenzo Italiano: "Son söylemek istediğim, bir an önce işe başlamak istiyorum. Tesisleri de dolaştım, çok güzel işleyen bir tesis. Kısa bir tatil sonrası, o arada da her gün yönetimle telefonda görüşeceğim. Bir an önce işe başlamak istiyorum. Burada çok değerli, güçlü takımlar var. O yüzden bir an önce işe başlamak ve takımı, bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum."
Vincenzo Italiano: "Avrupa'da antrenörlük yaptığım dönemde, üç kulvarda oynama imkanım oldu. Sürekli perşembe - pazar maç olduğu ve eksikler olduğu için her maç farklı 11'le oynamaya mecbur kalıyorduk. Beşiktaş'ta gerçekten güzel oyuncularımız da var, burada durum ne olacak bakacağız. Duruma göre hareket edeceğiz."
Vincenzo Italiano: "Uzun zamandır yeni tecrübe edinmeyi düşünüyordum. Beşiktaş'ın ilgisini görünce ve projeyi bana açıklayınca, ilk bana gelmeleri benim için gurur meselesi oldu. Ben bunları duyunca ve hissedince... Yönetimle iyi bir his oluştu ilk andan itibaren ve kabul etmek istedim. Benim de böyle bir başarı isteğim var. Kesinlikle bundan dolayı Beşiktaş'ın teklifini kabul ettim."