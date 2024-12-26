Volkan Demirel'den Fenerbahçeli isme kanca! İlk adım atılıyor

Süper Lig takımlarından Bodrum FK, transfer çalışmalarına başladı. Kadrosunu güçlendirmek için listesini hazırlayan teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe'den o ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de ateş hattında konumlanan Bodrum FK, transfer harekatına başladı. Yeşil-beyazlı ekip, ligde çıktığı 16 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak oldukça kötü bir istatistik elde etti.
14 puan ile 17. sırada ateş hattına yerleşen ve bu kötü gidişe 'dur' demek için takıma takviye yapmak isteyen kurmaylar, yeni bir ismi gündemine aldı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre teknik direktör Volkan Demirel'in raporları doğrultusunda Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki stoperi Samet Akaydin'i kadrosuna katmak isteyen yönetim, gelecek hafta Kanarya'nın kapısını çalacak.
Bu kararın üzerine Bodrum, Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar süren Samet'i kiralama formülü ile takıma kazandırmak için kolları sıvadı.
Volkan Demirel'in sarı-lacivertli kurmaylar ile ilişkilerinin iyi olması sebebiyle Bodrum FK'nın bu transferde bir adım önde olduğu belirtilirken, Kasımpaşa, Alanya ve Antalyaspor'un da Samet için devrede olduğu kaydedildi.
Bu sezon 7 maçta oynayan oyuncu geçtiğimiz yıllarda da süre alamadığı gerekçesiyle Panathinaikos'a gitmişti.