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Yapay zeka Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybı yapacağı maçları belirledi: Şampiyonu açıkladı

Yapay zeka Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybı yapacağı maçları belirledi: Şampiyonu açıkladı

Haber Merkezi
14:337/04/2025, پیر
G: 7/04/2025, پیر
Yeni Şafak
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u mağlup etmesiyle birlikte lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e düştü. Peki Fenerbahçe geriden gelip şampiyon olabilecek mi ya da Galatasaray liderliği bırakmadan arka arkaya üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsleyecek mi? Yapay zeka, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybı yapacağı maçları belirledi. Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasını Galatasaray BAY geçti.

Galatasaray'ın BAY geçtiği bu haftada Fenerbahçe, geriden gelerek Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Bu skorla birlikte Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

İkili averajda Galatasaray önde olduğu için, Fenerbahçe rakibinin en az 4 puan kaybetmesini bekleyecek ve aynı şekilde kendisi de bütün maçlarını kazanmak zorunda.

Son 8 hafta öncesi yapay zeka, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybı yapacağı maçları belirledi.

Aynı zamanda Süper Lig'in şampiyonunu da açıkladı.

İşte yapay zekaya göre Süper Lig'de son 8 hafta Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oynayacağı maçların skorları ve şampiyon olacak takım;

Sivasspor-Fenerbahçe= Beraberlik

Samsunspor-Galatasaray: Galatasaray kazanır

31. Hafta puan durumu: Galatasaray 74 Fenerbahçe 69

Fenerbahçe-Kayserispor: Fenerbahçe kazanır

Galatasaray-Bodrumspor: Galatasaray kazanır

32. Hafta puan durumu: Galatasaray 77 Fenerbahçe 72

Gaziantep-Fenerbahçe: Fenerbahçe kazanır

Eyüpspor-Galatasaray: Galatasaray kazanır

33. Hafta puan durumu: Galatasaray 80 Fenerbahçe 75

Fenerbahçe-Beşiktaş: Fenerbahçe kazanır

Galatasaray-Sivasspor: Galatasaray kazanır

34. Hafta puan durumu: Galatasaray 83 Fenerbahçe 78

Başakşehir-Fenerbahçe: Fenerbahçe kazanır

Trabzonspor-Galatasaray: Beraberlik

35. Hafta puan durumu: Galatasaray 84 Fenerbahçe 81

Fenerbahçe-Eyüpspor: Fenerbahçe kazanır

Galatasaray-Kayserispor: Galatasaray kazanır

36. Hafta puan durumu: Galatasaray 87 Fenerbahçe 84

Hatayspor-Fenerbahçe: Fenerbahçe kazanır

Göztepe-Galatasaray: Beraberlik

37. Hafta puan durumu: Galatasaray 88 Fenerbahçe 87

Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Fenerbahçe kazanır

Galatasaray-Başakşehir: Beraberlik

38. Hafta puan durumu: Galatasaray 89 Fenerbahçe 90

Bu tahminlere göre Fenerbahçe şampiyon oluyor.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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