Yapay zeka Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybı yapacağı maçları belirledi: Şampiyonu açıkladı

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u mağlup etmesiyle birlikte lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e düştü. Peki Fenerbahçe geriden gelip şampiyon olabilecek mi ya da Galatasaray liderliği bırakmadan arka arkaya üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsleyecek mi? Yapay zeka, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybı yapacağı maçları belirledi. Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasını Galatasaray BAY geçti.
Galatasaray'ın BAY geçtiği bu haftada Fenerbahçe, geriden gelerek Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.
Bu skorla birlikte Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.
İkili averajda Galatasaray önde olduğu için, Fenerbahçe rakibinin en az 4 puan kaybetmesini bekleyecek ve aynı şekilde kendisi de bütün maçlarını kazanmak zorunda.
Son 8 hafta öncesi yapay zeka, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybı yapacağı maçları belirledi.
Aynı zamanda Süper Lig'in şampiyonunu da açıkladı.
İşte yapay zekaya göre Süper Lig'de son 8 hafta Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oynayacağı maçların skorları ve şampiyon olacak takım;
Sivasspor-Fenerbahçe= Beraberlik
Samsunspor-Galatasaray: Galatasaray kazanır
31. Hafta puan durumu: Galatasaray 74 Fenerbahçe 69
Fenerbahçe-Kayserispor: Fenerbahçe kazanır
Galatasaray-Bodrumspor: Galatasaray kazanır
32. Hafta puan durumu: Galatasaray 77 Fenerbahçe 72
Gaziantep-Fenerbahçe: Fenerbahçe kazanır
Eyüpspor-Galatasaray: Galatasaray kazanır
33. Hafta puan durumu: Galatasaray 80 Fenerbahçe 75
Fenerbahçe-Beşiktaş: Fenerbahçe kazanır
Galatasaray-Sivasspor: Galatasaray kazanır
34. Hafta puan durumu: Galatasaray 83 Fenerbahçe 78
Başakşehir-Fenerbahçe: Fenerbahçe kazanır
Trabzonspor-Galatasaray: Beraberlik
35. Hafta puan durumu: Galatasaray 84 Fenerbahçe 81
Fenerbahçe-Eyüpspor: Fenerbahçe kazanır
Galatasaray-Kayserispor: Galatasaray kazanır
36. Hafta puan durumu: Galatasaray 87 Fenerbahçe 84
Hatayspor-Fenerbahçe: Fenerbahçe kazanır
Göztepe-Galatasaray: Beraberlik
37. Hafta puan durumu: Galatasaray 88 Fenerbahçe 87
Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Fenerbahçe kazanır
Galatasaray-Başakşehir: Beraberlik
38. Hafta puan durumu: Galatasaray 89 Fenerbahçe 90
Bu tahminlere göre Fenerbahçe şampiyon oluyor.