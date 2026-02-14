Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yapay zekadan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için çarpıcı tahminler

Yapay zekadan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için çarpıcı tahminler

16:4214/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi dört yapay zeka uygulaması skor tahminini yaptı.

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Akyazı'da karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak olan mücadele bugün saat 20.00'de başlayacak.

Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımında tek hedefi sahadan üç puanla ayrılmak. Trabzon'daki maç öncesi yapay zeka uygulamaları, girilen veriler sonucunda skor tahminini yaptı.

İşte yapay zekadan Trabzonspor-Fenerbahçe maç tahminleri;

Grok: Trabzonspor 2-2 Fenerbahçe

Gemini: Trabzonspor 0-2 Fenerbahçe

ChatGPT: Trabzonspor 1-3 Fenerbahçe

Gemini Trabzonspor 3-0 Fenerbahçe

#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç, İlk İftar ve İlk Sahur Tarihi (Diyanet Takvimi)