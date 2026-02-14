Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi dört yapay zeka uygulaması skor tahminini yaptı.
Trendyol Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Akyazı'da karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak olan mücadele bugün saat 20.00'de başlayacak.
Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımında tek hedefi sahadan üç puanla ayrılmak. Trabzon'daki maç öncesi yapay zeka uygulamaları, girilen veriler sonucunda skor tahminini yaptı.
İşte yapay zekadan Trabzonspor-Fenerbahçe maç tahminleri;
Grok: Trabzonspor 2-2 Fenerbahçe
Gemini: Trabzonspor 0-2 Fenerbahçe
ChatGPT: Trabzonspor 1-3 Fenerbahçe
Gemini Trabzonspor 3-0 Fenerbahçe