Yarın akşam Chobani’de yer yerinden oynayacak! İtalyan hocanın Samsunspor planı ortaya çıktı

Sağlığına kavuşarak takımın başına geçen Domenico Tedesco, son haftalarda kaybedilen 4 puanın nedenini "ilk yarı uykusu" olarak belirledi. Samsunspor karşısında Chobani Stadyumu'nda maça fırtına gibi başlamayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde, hedef ilk 45 dakikada tabelayı değiştirmek.

Beşiktaş ile Galatasaray derbisinin oynanacağı hafta Fenerbahçe'de yarın Samsunspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Domenico Tedesco'nun iyileşerek takımın başına dönmesi futbolcuların moralini yükseltti. İtalyan çalıştırıcının bu karşılaşmada öğrencilerinden net bir isteği var.


Sözcü'de yer alan habere göre Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarının ilk yarılarını adeta harcayan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda ağır bir fatura ödedi. 4 puandan olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, Samsunspor karşılaşmasında işi ilk yarıda bitirmeyi hedefliyor.


Fenerbahçe, yarın Samsunspor karşısında taraftarının da desteğini arkasına alarak ilk yarıdan maçı koparmayı istiyor. Bu nedenle karşılaşmanın ilk 45 dakikasından oldukça yüksek tempo ve gol beklentisi var.


Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. 


